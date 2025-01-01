Auf Streife - Berlin
Folge 68: Der fliegende Ferdinand
45 Min.Ab 12
Die Polizisten müssen mitansehen, wie ein Mann ein Baby aus dem Fenster hält und damit droht, es fallenzulassen. - Eine handvoll Scherzanrufe bei der 110 rufen die Beamten auf den Plan. Sie treffen auf einen verdächtigen Jugendlichen, der gerade mit Lebensmitteln Baseball spielt. - Auf Streife beobachten die Polizisten einen Wagen, aus dem ein Frauenbein herausragt. - Eine verzweifelte Tochter ruft die Beamten, da ihre Mutter krank ist und nicht ans Telefon geht.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
