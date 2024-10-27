Auf Streife - Berlin
Folge 69: Zelten verboten
44 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Im Garten eines Einfamilienhauses will ein Mann ein Zelt abfackeln. Seine Tochter fleht ihn an es nicht zu tun, das Zelt gehört ihrem Freund. Ist er in Gefahr? - Während die Polizisten auf Streife sind, fällt ein Schuss. Ein Junge kommt ihnen entgegen - er hat Blut an den Händen und ruft um Hilfe. Sein Freund ist schlimm verletzt. - Die Beamten finden in einem festlich geschmückten Brautauto den Pastor bewusstlos auf. Will hier jemand die Hochzeit crashen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1