Auf Streife - Berlin

Provisionsfrei

Staffel 4Folge 79
Provisionsfrei

Auf Streife - Berlin

Folge 79: Provisionsfrei

44 Min.Ab 12

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus droht zu eskalieren: Ein Paar denkt, Einbrecher auf frischer Tat ertappt zu haben. - Die Polizisten werden gerufen, weil ein Mädchen vermisst wird. Ihr Rad wurde beim Haus eines Mannes gefunden, der als Kinderschreck gilt. Dann finden die Beamten im Haus das blutbefleckte Freundschaftsbuch des Mädchens. - Bei ihrer Runde durch ein Kneipenviertel fällt den Beamten eine leicht bekleidete Frau auf, die aus dem Dach einer Limousine hängt.

SAT.1
