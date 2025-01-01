Auf Streife - Berlin
Folge 92: Kleine Räuber
44 Min.Ab 12
Ein Spielzeugladen wurde mit einer Pistole ausgeraubt - allerdings handelt es sich bei den Räubern um zwei Kinder! Wo haben sie die Waffe her? - Auf Streife stoßen die Beamten auf einen Kollegen vom Ordnungsamt, der sich heftig mit einem Falschparker streitet. - Auf einer Kegelbahn gab es erst eine Party, dann eine wilde Prügelei. Als die Polizisten vor Ort erscheinen, müssen sie einen aufgebrachten Vater davon abhalten, auf einen Teenager loszugehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
