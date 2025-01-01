Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 93
44 Min.Ab 12

Einsatz in einem Tierladen: Im Schaufenster liegt eine gefesselte und spärlich bekleidete Frau mit Bunny-Ohren und Puschelschwanz. - Eine Schlägerei in einem alternativen Hausprojekt führt die Polizisten zu Punks, die in eine heftige Auseinandersetzung verwickelt sind. Die Beamten kommen einem Familienkonflikt auf die Spur. - Notruf aus der KiTa: Ein Mann ist mit seinem Auto über das Gelände gerast, während die Kinder spielten! Und das ist nicht alles ...

