Auf Streife - Berlin
Folge 93: Wie die Karnickel
44 Min.Ab 12
Einsatz in einem Tierladen: Im Schaufenster liegt eine gefesselte und spärlich bekleidete Frau mit Bunny-Ohren und Puschelschwanz. - Eine Schlägerei in einem alternativen Hausprojekt führt die Polizisten zu Punks, die in eine heftige Auseinandersetzung verwickelt sind. Die Beamten kommen einem Familienkonflikt auf die Spur. - Notruf aus der KiTa: Ein Mann ist mit seinem Auto über das Gelände gerast, während die Kinder spielten! Und das ist nicht alles ...
Auf Streife - Berlin
