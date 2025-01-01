Auf Streife
Folge 130: (Un)Ruhe in Frieden
45 Min.Ab 12
Ein 17-Jähriger wird gemobbt und verschwindet spurlos. Während die Mutter eine Vermisstenanzeige aufgibt, entdeckt ein Polizist seine Todesanzeige in der Zeitung. - Mit einem Kadaver kommt eine Frau zur Wache. Ihres Erachtens war es die Haushälterin! - Auf der Landstraße wird ein herrenloses Auto von den Beamten entdeckt. Vor dem Fahrzeug: Eine schwerverletzte Frau! - Ein 14-Jähriger wird verdächtigt, den Teich und den Koi des Vermieters in die Luft gejagt zu haben!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1