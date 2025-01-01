Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

(Un)Ruhe in Frieden

PULS 4Staffel 11Folge 130
(Un)Ruhe in Frieden

(Un)Ruhe in FriedenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 130: (Un)Ruhe in Frieden

45 Min.Ab 12

Ein 17-Jähriger wird gemobbt und verschwindet spurlos. Während die Mutter eine Vermisstenanzeige aufgibt, entdeckt ein Polizist seine Todesanzeige in der Zeitung. - Mit einem Kadaver kommt eine Frau zur Wache. Ihres Erachtens war es die Haushälterin! - Auf der Landstraße wird ein herrenloses Auto von den Beamten entdeckt. Vor dem Fahrzeug: Eine schwerverletzte Frau! - Ein 14-Jähriger wird verdächtigt, den Teich und den Koi des Vermieters in die Luft gejagt zu haben!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen