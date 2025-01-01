Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mein bester Feind

SAT.1Staffel 11Folge 5
Mein bester Feind

Mein bester FeindJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 5: Mein bester Feind

45 Min.Ab 12

Nach einem Unfall ist ein 17-Jähriger querschnittsgelähmt. Nun eilt die Mutter besorgt zur Wache: Sie glaubt, dass er sich etwas antun wird! - Auf dem Revier holt eine Oma plötzlich eine Waffe aus ihrer Tasche und gesteht einen Überfall! - Auf Streife begegnen die Polizisten einem Mann, der beim Verlassen eines Ladens den Alarm auslöst! - Eine frisch verheiratete Frau hat von ihrem Mann die klare Anweisung, unter keinen Umständen den Keller zu betreten ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen