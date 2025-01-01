Auf Streife
Folge 5: Mein bester Feind
45 Min.Ab 12
Nach einem Unfall ist ein 17-Jähriger querschnittsgelähmt. Nun eilt die Mutter besorgt zur Wache: Sie glaubt, dass er sich etwas antun wird! - Auf dem Revier holt eine Oma plötzlich eine Waffe aus ihrer Tasche und gesteht einen Überfall! - Auf Streife begegnen die Polizisten einem Mann, der beim Verlassen eines Ladens den Alarm auslöst! - Eine frisch verheiratete Frau hat von ihrem Mann die klare Anweisung, unter keinen Umständen den Keller zu betreten ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1