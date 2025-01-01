Auf Streife
Folge 9: Herr der Stringe
44 Min.Ab 12
Auf dem Wache-Parkplatz zerlegt eine Frau den Wagen des Mannes, der drinnen eine Anzeige wegen Graffiti erstattet. - Zwei Autos blockieren die Tunneleinfahrt. Ein Fahrer sitzt zitternd am Steuer, der andere flippt aus! - Ein Mann wird von einem Einbrecher aus dem Fenster gestoßen. In der Wohnung sind Hinweise, die auf den Ex-Freund der Freundin deuten! - Eine Radfahrerin wird von einer fliegenden Mikrowelle getroffen. Beim Geräteaufprall fliegt ein Gasrevolver heraus!
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1