Ein wahrer FreundschaftsdienstJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 19: Ein wahrer Freundschaftsdienst
45 Min.Folge vom 27.01.2020Ab 12
Ein Mann sitzt auf der Wache Köln-Mülheim, nachdem er bei einem Einbruch in das Café der Ex erwischt wurde. Er beteuert trotzdem seine Unschuld. - In der Früh dröhnt laute Musik und Qualm aus einer leeren Kneipe. Offenbar hat jemand versucht, Feuer zu legen! - Eine Hundebesitzerin beschuldigt die Nachbarn, giftige Köder in den Garten geworfen zu haben! - Ein 12-Jähriger wird von seiner Mutter erwischt, wie er 500 Euro verstecken will. Zudem hat er plötzlich ein Tattoo!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1