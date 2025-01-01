Auf Streife
Folge 16: Räuber wider Willen
45 Min.Ab 12
Eine Ladenbesitzerin wird überfallen. Mutig sperrt sie den Täter ein. Zeitgleich wird dessen Freundin als vermisst gemeldet! - In einem Industriegebiet stoßen die Beamten auf einen Punk, der Nägel in einen Sarg haut, aus dem Hilfeschreie dringen! - Zwei Nonnen fahren versehentlich einen Pilger an. Beim Sturz hat er zwei antike Bibeln verloren. - Nach der Kündigung holt ein Mann seine Sachen aus der Kletterhalle. Plötzlich wird er verdächtig, in die Kasse gegriffen zu haben!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
