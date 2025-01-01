Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 17
45 Min.Ab 12

Als eine Mutter die Blumen des Nachbarn versorgt, bricht jemand in ihr Haus ein und entführt ihr Baby! - Neben einem verunfallten Transporter stehen der Fahrer und ein Zeuge. Doch wieso ist der junge Zeuge verletzt? - Eine ältere Dame kommt zerzaust und verschmutzt auf die Wache Köln-Mülheim. Offensichtlich steht sie unter Drogen! - In einem Café wartet ein Mann auf sein Date. Als er eine SMS von ihr erhält, wendet er sich besorgt an die Polizei vor Ort.

