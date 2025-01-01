Auf Streife
Folge 134: Die falsche Hebamme
44 Min.Ab 12
Nach der Entbindung taucht eine Hebamme auf und verschwindet daraufhin spurlos - mit dem Baby? - Eine Enkelin passt auf das Haus der Großeltern auf, als ein Ordnungsamt-Mitarbeiter vorbeikommt und deren Wertsachen verwahren möchte. - Einbruch in einem Ferienhaus: Die Beamten finden einen lebensgroßen Pappaufsteller und sich selbst in einem irrwitzigen Fall wieder. - Eine als Schwein verkleidete Frau sorgt vor einem italienischen Restaurant für Ärger ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1