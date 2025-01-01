Auf Streife
Folge 135: Karen aus der Kiste
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau wacht in einer dunklen Holzkiste auf. Finden die Beamten sie, bevor ihr die Luft ausgeht? - Ein junger Mann macht ein großes Geheimnis darum, wer ihn verprügelt hat. Was hat er zu verbergen? - Im Haus der Privatermittlerin Anja wurden Unterlagen verbrannt. Dem Nachbar ist ihr Job ein Dorn im Auge. - Ein Muskelprotz randaliert in einem Boxstudio und wirft dem Betreiber Betrug vor!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
