PULS 4Staffel 11Folge 136
44 Min.Ab 12

Ein Junggesellinnenabschied wird zum Albtraum, als die Brautjungfer mit einer brutalen Kopfverletzung zu Boden geht. - Ein maskierter Mann gesteht einen Raub, den er allem Anschein nach gar nicht begangen hat. Was steckt dahinter? - Ein verunglücktes Auto wird gefunden - da meldet eine Frau den Wagen als gestohlen und ahnt nicht, wer dahintersteckt. - Ein Paketbote wird verdächtigt, einen Hofladen bestohlen zu haben. Doch hinter dem Diebstahl steckt wesentlich mehr.

PULS 4
