Auf Streife

Ich glaube, ich spinne

PULS 4Staffel 11Folge 141
Ich glaube, ich spinne

Auf Streife

Folge 141: Ich glaube, ich spinne

45 Min.Ab 12

Eine Frau verliert das Bewusstsein und fährt ungebremst in einen Garten. Eine Vogelspinne war im Auto! - Eine Mutter glaubt, dass der Tochter etwas passiert ist. An ihrem Auto finden sie Blutspuren! - Eine 25-Jährige wird nach einem Online-Date sexuell genötigt und beraubt. Über das Handy kann der Täter geortet werden. - Ein Dachdecker führt eine Frau an der Leine zur Wache: Sie beschuldigt ihn des Diebstahls und wurde handgreiflich.

