Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Rosas schreckliches Geheimnis

PULS 4Staffel 11Folge 147vom 19.06.2024
Rosas schreckliches Geheimnis

Rosas schreckliches GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 147: Rosas schreckliches Geheimnis

45 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12

Durch einen Verkehrsunfall bemerken die Beamten alte Hämatome bei einer Frau. Doch sie schweigt, wer ihr das antut! - Eine Prostituierte sucht Hilfe auf der Wache: Ein Freier hat sie geschlagen und ihre Handtasche gestohlen. - Ein Jugendlicher wird verprügelt und ausgeraubt. Eine Nachricht unter Schwarzlicht bringt Geheimnisse zutage und wirft neue Fragen auf. - Unbekannte haben es auf einen Schrottplatz-Inhaber abgesehen. Die Polizisten greifen ganz tief in die Trickkiste.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen