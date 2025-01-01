Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Angriff auf der Toilette

PULS 4Staffel 11Folge 143
Angriff auf der Toilette

Angriff auf der ToiletteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 143: Angriff auf der Toilette

45 Min.Ab 12

Vermülltes Haus einer Lehrerin: Die Tochter hat eine Party gefeiert! Ein Gast ist noch da, hat aber eine Bisswunde und weist schwere Vergiftungserscheinungen auf. - Eine Vermieterin wird informiert, dass jemand das Haus mit Fahndungsfotos des vorbestraften Mieters plakatiert. - Nach Restaurant-Schließung wird der Chef von einem Mann im Fresswahn attackiert. - Ein Mann wird beim Masturbieren im Auto entdeckt!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen