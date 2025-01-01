Auf Streife
Folge 176: Dem Sprayer auf der Spur
45 Min.Ab 12
Ein Sprayer verunstaltet mit seinen Tags ganz Köln. Doch der Sprayer, der dieses Kürzel nutzt, ist längst nicht mehr aktiv ... - Eine Frau ist erbost: Im Park hat ein Hund seine Exkremente auf ihrem Buch platziert! - Bei einer Veranstaltung wurde ein Echtpelzmantel durch ein billiges Modell aus Kunstmaterial ausgetauscht! - Ein Vater verbrennt Laub im Garten - mitten im Laubhaufen kommt Geld zum Vorschein. Als der Nachbar sich einmischt, emitteln die Beamten Erstaunliches.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1