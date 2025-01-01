Auf Streife
Folge 178: Falscher Hund
44 Min.Ab 12
Aus einem umgefallenen mobilen Klo bellt es! Als die Beamten die Toilette öffnen, trauen sie ihren Augen nicht. - Nachdem eine Frau einen Polizisten mit Luftballons bezirzt, verunglückt sie vor der Wache. - Als eine Frau ihr Haus betritt, öffnet ihr eine Fremde und greift sie an. Wer ist sie und warum geht sie auf die Frau los? - Aus einem Fantasy-Rollenspiel wird blutiger Ernst ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1