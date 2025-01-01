Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lauf Horst, lauf!

SAT.1Staffel 11Folge 150
Folge 150: Lauf Horst, lauf!

44 Min.Ab 12

Eine Single-Mom wird von einem Fremden umgerannt, der aus ihrem Haus stürmt. Was hatte er dort zu suchen? - Ein Vertreter zieht den Nachbarn das Geld aus der Tasche und macht sich mit mehr als nur Dreck aus dem Staub. - Kurz vor der Hochzeit verschwindet der Bräutigam aus einem Lasertag-Spiel. Wurde er entführt oder hat er kalte Füße bekommen? - Die Inhaberin eines Gartencenters sieht live im Internet, wie ein Umweltaktivist vor Ort seine Protestaktion streamt.

SAT.1
