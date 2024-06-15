Auf Streife
Folge 142: Außer Haus
44 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Vom Stiefvater rausgeschmissen, campiert ein Azubi vor dem Haus. In der Nacht wird er verprügelt und ausgeraubt. - Ein Maskierter schlägt einen Mann nieder und verschwindet. Auf der Wache meldet eine Frau ihren Freund als vermisst. Es stellt sich heraus: Die Opfer kennen sich! - Ein Taxifahrer soll einen Karton mit Geld von einer älteren Dame zu deren Enkel bringen. Der Enkeltrick? - Einer Tafel werden Lebensmittel gestohlen. Wessen Hass richtet sich gegen die Bedürftigen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1