PULS 4Staffel 11Folge 144
45 Min.Ab 12

Ein Mann kommt mit einem Schlagring auf die Wache. Angeblich bekommt er ihn nicht mehr ab. Doch eigentlich vermisst er seinen Sohn. - Eine Obdachlose schiebt im Einkaufswagen eine regungslose Person zur Wache. Die Frau wurde von einem Fahrschulwagen überfahren. - Ein Sperrmüllsammler wird des Diebstahls beschuldigt. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf einen Nachbarn im Ganzkörperanzug. - Ein Nikolaus entblößt sich vor einer Frau und raubt ihr die Handtasche.

PULS 4
