Falls Haftbefehle vorliegenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 146: Falls Haftbefehle vorliegen
45 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12
Ein Obdachloser wird verdächtigt, ein 15-jähriges Mädchen online zu stalken und zum Versenden von Nacktfotos zu zwingen. - Panisch rennt eine Frau aus dem Haus, weil sie davon überzeugt ist, dass es dort spukt! - Auf einer Party verunglückt eine Schwangere. Steckt die Freundin aus Neid dahinter? - Die Mitarbeiterin eines Sportcenters wird in einem Zorbing-Ball gefangen gehalten. Eine Nachricht deutet darauf hin, dass jemand mit dem Chef eine Rechnung offen hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1