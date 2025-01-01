Auf Streife
Folge 156: Vor dem Laptop entführt
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird während eines Live-Video-Streams zuhause entführt. Vor Ort haben die Beamten Zweifel an der Identität der Bewohnerin. - Eine Frau verdächtigt die Schwiegertochter, sie aus Habgier vergiften zu wollen. Auf der Wache erhärtet sich der Verdacht. - Eine Imbissinhaberin überrascht einen Einbrecher. Kann die Überwachungskamera Licht ins Dunkel bringen? - Handfeste Auseinandersetzung am Arbeitsplatz: Eine junge Frau wird von ihrem Arbeitskollegen bedroht.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1