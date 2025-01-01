Auf Streife
Folge 157: Schwarzer Raben Rave
44 Min.Ab 12
Auf einem illegalen Techno-Rave sucht eine besorgte Mutter ihre Tochter. Als sie einen Mann trifft, der die Tasche des Teenagers bei sich trägt, ruft sie die Polizei! - Ein Taschendieb nutzt Heliumballons als Ablenkung. Und die Ballons bergen eine Überraschung ... - Eine Tat, zwei Täter: Zwei Teenager behaupten, einen Luxuswagen verunstaltet zu haben. - Ein Mann wird vor seiner eigenen Haustür von einem Fremden niedergeschlagen. Der Angreifer suchte eine Frau ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1