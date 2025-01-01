Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ich mach dich kabutt!

SAT.1Staffel 11Folge 158
Ich mach dich kabutt!

Auf Streife

Folge 158: Ich mach dich kabutt!

44 Min.Ab 12

Drohnachrichten auf dem Handy ihres verschwundenen Teenie-Sohnes machen eine Mutter vor Sorge verrückt. - Der Sturz eines Rollstuhlfahrers in einer unbewohnten Villa löst eine Lawine aus, die lang gehütete Geheimnisse ans Licht bringt. - Eine benachbarte Bäuerin wird für das Chaos in einem Wohnzimmer verantwortlich gemacht: Sie soll ihr Schaf extra dort durchgetrieben haben! - Showdown in der Küche: Ein erbitterter Wettkampf zwischen zwei Tellerwäschern läuft aus dem Ruder.

