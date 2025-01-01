Auf Streife
Folge 162: Unsere kleine Hundefarm
44 Min.Ab 12
Ein Hundehasser wird verdächtigt, eine Nachbarin niedergeschlagen und beraubt zu haben.- Auf ihrer Arbeitsstelle findet eine Reinigungskraft Knochen. Auf der Wache stellt sich heraus, es handelt sich um menschliche Knochen. - Als eine Badenixe ihren Freund abholen will, um mit ihm zu einer Kostüm-Party zu gehen, ertönen Hilferufe hinter der Tür! - Ein Stadtführer bringt einen gefassten E-Roller-Dieb zur Wache. Parallel wird ein Taschendiebstahl gemeldet.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1