Auf Streife
Folge 168: Kein echtes Geschenk
45 Min.Ab 12
Ein verstörendes Video der Freundin erreicht eine Frau: Sie ist halbnackt in einer Garage eingesperrt! - Ein Mann schläft betrunken auf der Wache. Hat er in dem Zustand eine Radfahrerin angefahren? - Eine Frau will mit falscher Identität Geld abheben. Ein Banker entlarvt und verfolgt sie und wird niedergeschlagen aufgefunden. - Seit Wochen passieren seltsame Dinge im Heim eines Paares. Als aber der Nachbar und der Ex im Haus entdeckt werden, geht den Beamten ein Licht auf.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
