Auf Streife
Folge 180: Du bist echt ätzend!
44 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12
Eine Frau bricht vor den Beamten zusammen. Sie hat Verätzungen an Hals und Dekolletee und wurde offenbar Opfer eines Säureangriffs. - Eine Hypnotiseurin wird beschuldigt, eine Kundin bestohlen zu haben, während diese unter Hypnose stand. - Als eine Frau ihr Brautkleid anprobiert, bricht jemand in ihr Haus ein, schlägt sie nieder und stiehlt die Eheringe. - Nach einem Einbruch wird ein Bibliothekar bewusstlos und geknebelt aufgefunden. Der Hausmeister soll es gewesen sein.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1