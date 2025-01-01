Auf Streife
Folge 205: Da ist der Wurm drin
23 Min.Ab 6
Eine 19-Jährige flippt in einer Tierhandlung aus, weil sie angeblich von einem Tier gebissen wurde. Nachdem die Polizei feststellt, dass keines der Tiere entwischt ist, bemerken sie plötzlich einen jungen Mann in der Ecke, der den Ausraster filmt. - Ein 39-Jähriger wird in seiner Garage mit einem Taser überfallen. Daraufhin sind die Täter in das Haus hinein und haben das Zimmer der 17-jährigen Tochter verwüstet und dabei eine bedrohende Nachricht an sie hinterlassen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1