Auf Streife
Folge 210: Tort mit Torte
24 Min.Ab 12
Ein Mann erlebt an seinem Geburtstag eine Menge böser Überraschungen. Wer hat es auf ihn abgesehen? - Ein Nachbar erwischt eine Einbrecherin. Bei der jungen Dame handelt es sich um die Schwester der Mieterin, die ein paar Tage in deren Wohnung verbringt, aber plötzlich passt ihr Wohnungsschlüssel nicht mehr!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1