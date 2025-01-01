Auf Streife
Folge 212: Happy Wife, Happy Life
23 Min.Ab 12
Ein unfassbares Bild bietet sich den Beamten als sie am Einsatzort eintreffen: Eine Frau liegt auf der Motorhaube eines Fahrzeugs und hindert es an der Weiterfahrt! Angeblich ist die Fahrerin betrunken. Bestätigt sich der Verdacht? - Vor einer Villa ist eine Rangelei zugange. Daneben liegt eine Frau im Prinzessinnenkostüm, die einen halbnackten Mann an der Flucht hindert. Zudem sind beide komplett mit einer Quarkspeise beschmiert. Was geht hier vor sich?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1