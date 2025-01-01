Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gehopst wie gesprungen

SAT.1Staffel 11Folge 26
Folge 26: Gehopst wie gesprungen

44 Min.Ab 12

Da ein Fallschirmspringer auf der Straße landet, wird ein Fahrzeug abgedrängt. Als die Beamten eintreffen, ist der Fahrer verschwunden. - In einer Bestattungshalle ist eine Frau fassungslos: Jemand hat den Sarg der Mutter samt Leichnam gestohlen! - Zwei Goths kommen verstört auf die Wache Köln-Mülheim. Nach einer Geisterbeschwörung wird einer von ihnen verfolgt. - Ein Knigge-Experte wird vom Vater einer 19-Jährigen verprügelt, weil dieser wohl seine Tochter angefasst hat!

