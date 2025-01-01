Auf Streife
Folge 26: Gehopst wie gesprungen
44 Min.Ab 12
Da ein Fallschirmspringer auf der Straße landet, wird ein Fahrzeug abgedrängt. Als die Beamten eintreffen, ist der Fahrer verschwunden. - In einer Bestattungshalle ist eine Frau fassungslos: Jemand hat den Sarg der Mutter samt Leichnam gestohlen! - Zwei Goths kommen verstört auf die Wache Köln-Mülheim. Nach einer Geisterbeschwörung wird einer von ihnen verfolgt. - Ein Knigge-Experte wird vom Vater einer 19-Jährigen verprügelt, weil dieser wohl seine Tochter angefasst hat!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1