Auf Streife
Folge 269: Fahrt ins blaue Wunder
24 Min.Ab 12
Ein junges Paar wird von zwei maskierten Männern überfallen und aus dem Auto gezerrt. Daraufhin hat sich das Gangster-Duo auch noch in deren Wohnung breit gemacht. - In einem Mehrfamilienhaus wird ein Verteiler für Telefon und Internet zerstört. Eine aufgeregte Mieterin scheint bereits einen Verdächtigen zu haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1