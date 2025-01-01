Auf Streife
Folge 27: Verbindung unterbrochen!
45 Min.Ab 12
Während eines Videochats mit ihrer Freundin, wird diese von einem maskierten Eindringling angegriffen! - Auf dem Wacheparkplatz steht ein Quad, auf dem der halbnackte und schmutzige Fahrer gefesselt ist ... - Notruf eines Pilzsammlers: Er wurde im Wald von einem Werwolf überfallen! - Ein 24-Jähriger ist auf der Flucht vor einem Ladenbesitzer, der ihn zur Strecke bringen will, nachdem der Mann unzählige Kondome gestohlen hat!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1