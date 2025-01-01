Auf Streife
Folge 273: Burn Barbie Burn
24 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten ein brennendes Ölfass. Ein Mann kann darin die verkokelten Überreste der Puppensammlung seiner Frau erkennen. Als diese dazu kommt, verdächtigt sie sofort ihre Konkurrentin, doch ihre Puppen wurden ebenfalls verbrannt. - Auf Streife müssen die Beamten eine Vollbremsung hinlegen, als sie einen Mann erblicken, der soeben auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zwei Kinderbeine unter einem Auto hervorzieht.
Auf Streife
