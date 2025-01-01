Auf Streife
Folge 274: Das Volk dankt dir
23 Min.Ab 12
Eine Konditorin traut ihren Augen nicht: Die Fensterfront der Konditorei wurde mit dem Schriftzug "Das Volk dankt dir" beschmiert und die Tür steht offen. Als sie den Laden betritt, wird sie von dem maskierten Einbrecher überrannt. - Eine aufgebrachte Frau geht auf eine Restaurantbesitzerin und ihre Tochter los. Sie behauptet, dass die Tochter eine Affäre mit ihrem Mann hat. Handelt es sich nur um ein Missverständnis?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1