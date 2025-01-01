Auf Streife
Folge 275: Auf Putzteufel komm raus
24 Min.Ab 12
Aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses baumelt ein Bergsteigerseil hinab. Unten steht seelenruhig ein 14-Jähriger, der die Sicherheit und Festigkeit des Seils überprüft. Was geht da nur vor? - Sexueller Übergriff auf eine junge Frau: Als die Beamten eintreffen, ist vom Täter jedoch zunächst keine Spur, doch dann hören sie wildes Klopfen aus dem Kühllaster ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1