Auf Streife
Folge 31: Bewährungsprobe
44 Min.Ab 12
Ein verängstigter Bewährungshelfer sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim: Er bekommt Drohbriefe und es wurde bei ihm eingebrochen! - Eine Referendarin hat für den Mann Dessous-Fotos machen lassen. Nun sind diese online. - Einer Fahranfängerin wird der Wagen vom Parkplatz gestohlen. Kurz darauf ist dieser in einen Unfall verwickelt. - Ein Restaurantchef ist außer sich: Jemand hat Geld aus dem Tresor gestohlen! Und es kann nur seine Angestellte sein, weil sie den Code kennt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1