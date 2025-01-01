Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 31
44 Min.Ab 12

Ein verängstigter Bewährungshelfer sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim: Er bekommt Drohbriefe und es wurde bei ihm eingebrochen! - Eine Referendarin hat für den Mann Dessous-Fotos machen lassen. Nun sind diese online. - Einer Fahranfängerin wird der Wagen vom Parkplatz gestohlen. Kurz darauf ist dieser in einen Unfall verwickelt. - Ein Restaurantchef ist außer sich: Jemand hat Geld aus dem Tresor gestohlen! Und es kann nur seine Angestellte sein, weil sie den Code kennt.

