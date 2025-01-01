Auf Streife
Folge 42: Stichtag
44 Min.Ab 12
Ein Taxi bringt einen Mann mit Stichwunden auf die Wache. Noch bei Bewusstsein wollte der Mann zu dem Laden der Schwester. - Mit dem Eigenbild auf einem verunstalteten Pappaufsteller und einem demolierten Auto erreicht ein Immobilienmakler das Revier. War es der Konkurrent? - Aus dem Wagen der mobilen Obdachlosenhilfe werden Nahrung und Spenden gestohlen! - Ein Mann wird niedergeschlagen von seiner Frau in der Wohnung aufgefunden.
