Auf Streife
Folge 48: Flugzeuge im Bauch
45 Min.Ab 12
In einem Babymarkt verschwindet ein Kleinkind, woraufhin die Mutter den Laden selbstständig abriegelt. Kurz darauf wird ein Diebstahl bemerkt. - Eine 26-Jährige tappt in eine Bärenfalle! Diese hat ihr Vater selbst im Garten platziert. - In einem Kunstcafé sollen gefälschte Gemälde als Original verkauft worden sein. - Ein 69-Jähriger im Rapper-Outfit betritt aufgebracht die Wache Köln-Mülheim: Sein ehemaliger Kumpel soll vor dem Auftritt die Soundanlage demoliert haben!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
