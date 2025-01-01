Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Reifenprüfung

PULS 4Staffel 11Folge 55
Die Reifenprüfung

Die ReifenprüfungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 55: Die Reifenprüfung

45 Min.Ab 12

Die Autohaus-Inhaberin sucht ihren Sohn, der während seiner Arbeit in der Firma mit dem Sportwagen verschwunden ist! - Einem Musikpädagogen werden die Instrumente zerstört und eine Drohnachricht hinterlassen! - Bei einem Einbruchdiebstahl verschwindet das Haustier eines Grundschülers. Als ein Mann es in einem Karton vor der Wache absetzen will, gerät er in Tatverdacht! - Ein Mann wirft mit Windeln in Richtung eines Fensters. Offenbar hat jemand diese zuvor hinausgeworfen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen