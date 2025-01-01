Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Neues Schloss, neues Pech

SAT.1Staffel 11Folge 71
Neues Schloss, neues Pech

Auf Streife

Folge 71: Neues Schloss, neues Pech

44 Min.Ab 12

Mit Paketband gefesselt wird ein halbnackter Paketbote in seinem Transporter aufgefunden. - Eine Boutique-Besitzerin schleift eine 17-Jährige auf das Revier: Die junge Frau soll ständig getragene Kleidung umtauschen wollen! - Einbruch in die Kirche: Die Spenden sind weg! Dafür hat der Einbrecher ein sexy Nonnenkostüm hinterlassen. - In einem Hotel soll ein Gesundheitsseminar stattfinden, bei dem Diätpillen vorgestellt werden. Plötzlich bricht eine Teilnehmerin zusammen.

