Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Stich für die Ewigkeit

PULS 4Staffel 11Folge 72
Stich für die Ewigkeit

Stich für die EwigkeitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 72: Stich für die Ewigkeit

45 Min.Ab 12

Mit einer frisch tätowierten und bewusstlosen Frau über den Schultern betritt ein Bauarbeiter die Wache Köln-Mülheim. - Eine Drag-Queen wird verdächtigt, dem Nachbarssohn eine Spritze in den Arm gerammt zu haben. - Vor Ort eines Hauseinbruches treffen die Polizisten auf den vermeintlichen Hausbesitzer, der um keine Ausrede verlegen ist. - In einer Tanzschule, in der vorwiegend ältere Herrschaften sind, taucht plötzlich der Ex der Besitzerin auf und die Situation eskaliert.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen