Auf Streife
Folge 78: Lebendpfand
44 Min.Ab 12
Eine Automobilkauffrau betritt mit einem Jungen die Wache Köln-Mülheim: Er wurde als Pfand für eine Probefahrt hinterlassen! - Eine Frau beschuldigt ihr französisches Au-Pair, den Familienschmuck eingesteckt zu haben! - Ein Gerichtsvollzieher wird vermisst. Der letzte Pfändungstermin war auf einem Bauernhof, auf dem er angeblich nie aufgetaucht ist. - Eine Friseurin sucht ihre Mutter, die zu Besuch aus Polen ist. Die Handyortung führt die Beamten zu einem Swingerclub.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1