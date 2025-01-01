Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Lebendpfand

PULS 4Staffel 11Folge 78
Lebendpfand

Folge 78: Lebendpfand

44 Min.Ab 12

Eine Automobilkauffrau betritt mit einem Jungen die Wache Köln-Mülheim: Er wurde als Pfand für eine Probefahrt hinterlassen! - Eine Frau beschuldigt ihr französisches Au-Pair, den Familienschmuck eingesteckt zu haben! - Ein Gerichtsvollzieher wird vermisst. Der letzte Pfändungstermin war auf einem Bauernhof, auf dem er angeblich nie aufgetaucht ist. - Eine Friseurin sucht ihre Mutter, die zu Besuch aus Polen ist. Die Handyortung führt die Beamten zu einem Swingerclub.

