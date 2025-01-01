Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weil die minderjährige Tochter nach einem Rave nicht nach Hause kommt, will sich deren Mutter Zutritt aufs Partygelände verschaffen. - Der Wahlkampf eines Mannes für den Nachbarschaftsrat wird sabotiert. Seine Aktivitäten gefallen nicht jedem. - Auf Streife entdecken die Beamten nach Geschäftsschluss ein beleuchtetes Autohaus, aus dem laute Musik dringt. - Auf einem Parkplatz zerrt ein Mann eine Frau ins Auto und wird dabei beobachtet.

