Auf Streife
Folge 98: Wildwechsel
45 Min.Ab 12
Ein Mann entwendet aus einem Auto ein Handy, in dem eine bewusstlose Frau liegt. Stiehlt er ohne Hilfe zu holen? - Eine Mutter stattet ihrem Sohn und dessen Freundin einen Überraschungsbesuch ab. Dort erwartet sie ein Fremder. - Eine Flitzerin weist während eines Benefiz-Fußballspiels für eine Tierschutzvereinigung auf eine Website hin, auf der die Leiterin mit Jagdtrophäen zu sehen ist! - Ein Brautpaar verschwindet am Hochzeitstag spurlos. Weiß der Brautvater mehr?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
