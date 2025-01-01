Auf Streife
Folge 1: Schniedelnase
44 Min.Ab 12
Wegen seiner Beförderung schmeißt ein Teamleiter eine Party für die Kollegen samt Anhang. Erwacht ist er mit einer angeklebten Penis-Brille! - Eine Frau hört einen Streit aus dem Haus ihres Freundes. Als sie ihn finden, liegt er bewusstlos unter einem Schuhberg und trägt Frauenpumps! - Eine Frau will in das Haus einer anderen, weil sie sicher ist: Ihr Mann hat eine Affäre mit ihr! - Im Garten einer Berufsschullehrerin werden Falschgeld und eine noch geheime Klausur gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1