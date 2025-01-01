Auf Streife
Folge 11: Die eiserne Maske
45 Min.Ab 12
Bei einem Überfall wird einem Mann eine eiserne Maske mit Schloss übergezogen. Ohne polizeiliche Hilfe kann er sie nicht ausziehen! - Aus dem Kofferraum eines Pkws hängen blonde Haare. Am Steuer sitzt eine schockierte Lehrerin. - Eine Frau ist mit ihrer Schwester verabredet. Als diese nicht auftaucht, ruft sie sie am Handy an, das im Gebüsch klingelt. - Eine Frau ist in Sorge um ihren Freund, der von der Nachtschicht im Hotel nicht nach Hause kam. Ein Raubüberfall?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1