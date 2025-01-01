Auf Streife
Folge 6: Blitzerbrand
45 Min.Ab 12
Die Polizisten entdecken einen qualmenden Blitzer. Sanitäter sind vor Ort und verarzten eine Bewusstlose. Wurde sie überfahren? - Ein Jäger wird brutal niedergeschlagen und sein Gewehr gestohlen. Jetzt streift ein schwerbewaffneter Täter durch den Wald. - Eine Frau ist in Begleitung des Mitbewohners auf der Wache: Jemand im Fledermauskostüm hat sie sexuell belästigt! - Bei den Vorbereitungen für eine Feier wird der Alkohol gepanscht und das Geldgeschenk gestohlen!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1